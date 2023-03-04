В Петербурге создадут центр для обучения мигрантов за 2 млн рублей

В Петербурге появится консультационный пункт во вопросам внутренней трудовой миграции. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Таким образом городские власти намерены ограничить приток в город неквалифицированных иностранцев и заменить их специалистами из других регионов.

Победителю конкурса предстоит наладить контакт с органами занятости не менее чем в 20 регионах РФ — до них будут доводить информацию об имеющихся вакансиях на предприятиях Петербурга, а также возможностях прохождения профессионального обучения и повышения квалификации. Стоиомсть контракта – 2 млн рублей.

Кроме того, исполнителю предстоит организовать обучение будущих сотрудников по востребованным в городе специальностям.