8 марта петербургские танцовщики и аниматоры смогут хорошо заработать

Стало известно, что их зарплата может составить 10 000 рублей в час, а то и больше.

В Петербурге танцовщики, аниматоры, ведущие и вокалисты могут заработать на 8 марта до 10 000 рублей в час. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

По ее словам, все подобные вакансии предполагают временную занятость. В связи с этим работодатели предлагают не постоянную зарплату или работу на окладе, а почасовую оплату.

Диапазон оплаты для аниматоров к Международному женскому дню в Петербурге составляет от 1 500 до 5 000 рублей в час. Ведущие же могут заработать от 3 700 до 8 000 рублей, а танцовщики и вокалисты – от 5 800 до 10 000 рублей.

Фото: Невские Новости

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