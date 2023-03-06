Под Лугой автомобиль влетел в столб, водитель и двое детей в больнице

ДТП произошло утром 5 марта у деревни Раковно в Лужском районе Ленинградской области.

По уточненным данным, 34-летняя жительница Великого Новгорода на Hyundai Solaris съехала в кювета и врезалась в столб, на котором была закреплена видеокамера. В больницу с тяжелыми травмами увезли женщину-водителя и двоих детей восьми и 16 лет. Их состояние оценивается как среднее. Одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.