Под Лугой автомобиль влетел в столб, водитель и двое детей в больнице

ДТП произошло утром 5 марта у деревни Раковно в Лужском районе Ленинградской области.
По уточненным данным, 34-летняя жительница Великого Новгорода на Hyundai Solaris съехала в кювета и врезалась в столб, на котором была закреплена видеокамера. В больницу с тяжелыми травмами увезли женщину-водителя и двоих детей восьми и 16 лет. Их состояние оценивается как среднее. Одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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