Светофор с дорожным знаком украли в Овсище

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в краже модуля мигающего желтого светофора на пешеходном переходе и дорожного знака «Уступи дорогу» в деревне Овсище в Сланцевском районе.

Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области 6 марта.

Злоумышленники забрались на столб и скрутили модуль и знак, оставив «Пешеходный переход» и солнечную батарею с аккумулятором. Переход ведет к фельдшерско-акушерскому пункту. Обстоятельства случившегося и мотивы воров устанавливаются. По факту кражи заведено уголовное дело.

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