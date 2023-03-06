Светофор с дорожным знаком украли в Овсище

Автор: Сергей Агутин
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Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в краже модуля мигающего желтого светофора на пешеходном переходе и дорожного знака «Уступи дорогу» в деревне Овсище в Сланцевском районе.

Овсище
Фото: здесь и далее комитет по дорожному хозяйству

Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области 6 марта.

Злоумышленники забрались на столб и скрутили модуль и знак, оставив «Пешеходный переход» и солнечную батарею с аккумулятором. Переход ведет к фельдшерско-акушерскому пункту. Обстоятельства случившегося и мотивы воров устанавливаются. По факту кражи заведено уголовное дело.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Михаил Москвин задержан после обыска в его квартире в Сертолово. Бывшему вице-губернатору по строительству вменяют взятку в размере 6 млн рублей.

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