Мужчина приставал к детям в магазине в Мурино

Неизвестный мужчина приставал к детям и предлагал за «вкусняшки заняться неприличными делами» в продуктовом магазине на Шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района 4 марта. Об этом сообщают «Новости Мурино, Девяткино, Бугры».

Неизвестного спугнули внимательные жители Мурино. Они вызвали полицию, однако мужчина успел скрыться. По словам очевидцев, мужчина зашел в парадную соседнего дома.

Полицейские опросили продавца продуктового магазина, пострадавших детей и соседей. Однако найти злоумышленника не удалось. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщал ivbg.ru, в Мурино собачники предупреждают соседей о догхантерах, которые разбрасывают колбасу с гвоздями. Опасное угощение для собак нашли на улице Шоссе в Лаврики.