Мужчина приставал к детям в магазине в Мурино

Неизвестный мужчина приставал к детям и предлагал за «вкусняшки заняться неприличными делами» в продуктовом магазине на Шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района 4 марта. Об этом сообщают «Новости Мурино, Девяткино, Бугры».
Неизвестного спугнули внимательные жители Мурино. Они вызвали полицию, однако мужчина успел скрыться. По словам очевидцев, мужчина зашел в парадную соседнего дома.
Полицейские опросили продавца продуктового магазина, пострадавших детей и соседей. Однако найти злоумышленника не удалось. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Как сообщал ivbg.ru, в Мурино собачники предупреждают соседей о догхантерах, которые разбрасывают колбасу с гвоздями. Опасное угощение для собак нашли на улице Шоссе в Лаврики.
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16.12.2020 34526