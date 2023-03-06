Ленобласть выполняет обязательства по строительству объектов здравоохранения в 2023 году

По поручению губернатора Ленинградской области, все заявки на строительство объектов здравоохранения будут доработаны и включены в программы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Необходимо выполнить все взятые обязательства по начатому строительству поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Программа развития первичного звена – флагман региона, реализуемый по инициативе президента Владимира Путина. По строительству новых объектов необходимо оценить их приоритетность и доработать все заявки для включения в программы», – сообщил Александр Дрозденко

В рамках программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» в 2023 году строятся семь объектов. Это поликлиники в Кировске, Выборге, Новоселье и Мурино, амбулатория в Дубровке, амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке Тельмана, морг в Тосно.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2023 году также строится семь объектов. Это ФАПы в Волховском, Лужском, Выборгском, Кировском и Гатчинском районах, врачебная амбулатория в Ломоносовском районе.

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