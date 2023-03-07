Александр Дрозденко поздравила бизнес-леди Ленобласти с 8 марта

Традиционная предпраздничная встреча губернатора 47 региона с представителями женского предпринимательства состоялась в Доме правительства.

«Сейчас 40% руководителей в предпринимательстве – это женщины, и мы будем стремиться увеличивать их число. Так как именно прекрасная половина продвигает социально важные проекты, услуги – здесь почти на 90% реализуются женскими силами. И, как правило, начинают бизнес женщины с решения насущных проблем – нехватки детских садов, отсутствуя услуг. И наша задача оказывать им поддержку», – подчеркнул губернатор.

Александр Юрьевич напомнил, что сейчас правительство Ленобласти предоставляет гранты до 500 тыс. рублей на открытие бизнеса. Сейчас в Ленобласти достаточно положительных примеров создания и развития франшиз и даже развитие собственной сети – например, сети пансионатов для пожилых и инвалидов «Невская дубровка».

Что подарить на 8 марта? Выбор подарков для женщин огромен, но, что же выбрать? Ответ зависит от нескольких факторов: кому вы собираетесь преподнести подарок, что любят и чем увлекаются одариваемые девушки. Ivbg.ru делится примерами, как сделать 8 марта 2023 года особенным и что модно подарить.