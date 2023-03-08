Стало известно, где на 8 марта зафиксированы 186 случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 186 человек.
Вам будет интересно
Даже если вы легли спать раньше полуночи, провели в кровати положенные 8 часов, то с утра все равно можете чувствовать...
23.03.2022 1950
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Бегуницы (+3), Сельцо (+3), Сяглицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+3).
- Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Сертолово (+11), Старая (+2), Бугры (+2), Павлово (+1), Вирки (+1), Рахья (+1), Порошкино (+1), Кирполье (+1).
- Выборгский район: Выборг (+8), Перово (+1), Рощино (+4), Советский (+4), Селезнево (+3), Светогорск (+2), Краснофлотское (+1), Поляны (+2), Соколинское (+2), Семиозерье (+4), Лесогорский (+2), Черничное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+11), Никольское (+1), Никольское (+6), Терволово (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+2), Тихковицы (+1), Вайялово (+1), Нижняя (+1), Мины (+1).
- Кингисеппский район: Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+25), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Половинник (+2).
- Кировский район: Кировск (+1), Шум (+2).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+3), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Заостровье (+1).
- Лужский район: Луга (+6), Оредеж (+1), Дзержинского (+2), Красный Маяк (+1), Почап (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+1), Мичуринское (+1), Ларионово (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+9).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
- Тосненский район: Тосно (+10), Новолисино (+1), Любань (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+1), Стекольный (+1).