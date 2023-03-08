Стало известно, где на 8 марта зафиксированы 186 случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 186 человек.

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23.03.2022 1950

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Бегуницы (+3), Сельцо (+3), Сяглицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+3).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Сертолово (+11), Старая (+2), Бугры (+2), Павлово (+1), Вирки (+1), Рахья (+1), Порошкино (+1), Кирполье (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+8), Перово (+1), Рощино (+4), Советский (+4), Селезнево (+3), Светогорск (+2), Краснофлотское (+1), Поляны (+2), Соколинское (+2), Семиозерье (+4), Лесогорский (+2), Черничное (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+11), Никольское (+1), Никольское (+6), Терволово (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+2), Тихковицы (+1), Вайялово (+1), Нижняя (+1), Мины (+1).
  • Кингисеппский район: Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+25), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Половинник (+2).
  • Кировский район: Кировск (+1), Шум (+2).
  • Ломоносовский район: Новогорелово (+3), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Заостровье (+1).
  • Лужский район: Луга (+6), Оредеж (+1), Дзержинского (+2), Красный Маяк (+1), Почап (+1), Мшинская (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+1), Мичуринское (+1), Ларионово (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+9).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+10), Новолисино (+1), Любань (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+1), Стекольный (+1).
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