Полнолунное гало сияло ночью над Вуоксой

Фотографы запечатлели яркое полнолунное гало в Ленинградской области. Огромный шар поднялся над рекой Вуокса.
Сфотографировать гало удалось в Приозерске на Финском пляже. На фото снежные шарики под снегом, острые пики ледяных торосов, туманное небо и перистые облака.
Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».
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