Полнолунное гало сияло ночью над Вуоксой

Фотографы запечатлели яркое полнолунное гало в Ленинградской области. Огромный шар поднялся над рекой Вуокса.

Сфотографировать гало удалось в Приозерске на Финском пляже. На фото снежные шарики под снегом, острые пики ледяных торосов, туманное небо и перистые облака.

Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».