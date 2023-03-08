Полнолунное гало сияло ночью над Вуоксой

Автор: Сергей Агутин
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Фотографы запечатлели яркое полнолунное гало в Ленинградской области. Огромный шар поднялся над рекой Вуокса.

Сфотографировать гало удалось в Приозерске на Финском пляже. На фото снежные шарики под снегом, острые пики ледяных торосов, туманное небо и перистые облака.

Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».

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08.03.2023 14
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