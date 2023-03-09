Иномарка сбила женщину с коляской 8 марта в Выборге – видео

По информации ivbg.ru, 8 марта на перекрестке Вокзальной и Пограничной улиц в Выборге на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка и женщину с коляской.

Автомобилем марки Daewoo управлял 51-летний мужчина. Пострадавшей оказалась 36-летняя мама. Она переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу с 9-летним сыном, а в коляске находился малолетний ребенок.

Авария попала в объектив камеры видеорегистратора, установленного на соседней машине. Кадры опубликованы в сообществе «Интересные события в Выборге». На них видно, как пешеходов подбрасывает вверх после удара о капот.

Подняться женщине и ребенку помогли пешеходы. Они же вернули в устойчивое положение коляску с младенцем. После медицинского осмотра женщина с сыном отпущены домой, ребенок в коляске не пострадал.