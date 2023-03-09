В Ленобласти выявили 231 новое заражение COVID-19 на 9 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 231 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 марта.
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14.04.2022 2850
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Каложицы (+1), Кикерино (+2), Сумино (+1), Курск (+2), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+8), Паша (+2), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+27), Кудрово (+5), Янино-1 (+3), Проба (+2), Воейково (+1), Разметелево (+2), Щеглово (+4), Сертолово (+13), Ганнибаловка (+1), пгт. им. Морозова (+6), Старая (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+6), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Пери (+1), Павлово (+1), Рахья (+3), Заневка (+1), Кальтино (+1), Кирпичный Завод (+1), Оранжерейка (+1), СНТ Спутник (+1), массив Проба (+1).
- Выборгский район: Выборг (+26), Перово (+2), Первомайское (+5), Рощино (+1), Советский (+2), Светогорск (+2), Поляны (+1), Каменногорск (+3), Красносельское (+1), Ключевое (+2), Староселье (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Никольское (+1), Сиверский (+2), Вырица (+3), Большие Колпаны (+1), Новый Учхоз (+1), Сяськелево (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Падога (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+1), Лебяжье (+1), Князево (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Дзержинского (+1), Скреблово (+1), Межозёрный (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+10), Вознесенье (+1), Важины (+1), Красный Бор (+1).
- Приозерский район: Мичуринское (+1), Лосево (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+15).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+1).