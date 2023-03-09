Вход в Дворцовый парк в Гатчине станет платным

Стоимость полного билета, составит – 150 рублей, льготного – 70.

С 29 апреля 2023 года вход в Дворцовый парк будет платным, как сообщает официальный сайт Государственного музея заповедника «Гатчина».

Стоимость полного билета, как заявили будет составлять – 150 рублей, льготный же обойдется дешевле – 70 рублей. Входной билет будет в себя включать посещение павильона Венеры и Берёзового домика. Режим работы будет проводиться: ежедневно c 6 утра до 10 вечера.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что в «Парке Монрепо» в канун 8 марта зацвел лавр.