Пандемия и COVID-19 не оказали серьезного влияния на психику людей

В ходе научной работы ученые провели анализ 137 недавних научных работ о влиянии длительной изоляции на психическое здоровье населения.

В 2022 году эксперты Всемирной организации здравоохранения заявляли об увеличении на 25% глобального уровня беспокойства и депрессии среди населения с начала пандемии коронавируса. Это объяснялось стрессом, вызванным длительной изоляцией — сообщает 47news.

Ученые опровергли более ранние заявления коллег о тяжелых последствиях заболевания и периода изоляции. Пандемия несущественно повлияла на психическое здоровье людей.

В ходе исследования были обнаружены минимальные изменения в статистике по поводу сдвигов в психике людей. Были отмечены проявления депрессии и тревоги — но они оказались незначительными.

Ранее стало известно, что каждый четвертый человек, умерший от COVID — житель Петербурга.