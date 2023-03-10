Мужчина специально сбил зеркало иномарки в Кудрово

Нетрезвый мужчина сбил зеркало Skoda Octavia во дворе дома на улице Ленинградская, 3, в Кудрово 9 марта около 23:28. Автор видео надеется, что запись и информация помогут автовладельцу.
Большая высота не позволила даже с максимальным приближением зафиксировать лицо хулигана. Но на место, где стоял автомобиль, также направлены камеры.
Видео опубликовано в telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
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06.03.2023 120