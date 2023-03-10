Автобус сбил трехлетнего ребенка на велосипеде в Кудрово

По информации ivbg.ru, 9 марта около 20:00 возле дома на улице Пражской в Кудрово Всеволожского района 50-летний водитель автобуса «Лотос» сбил трехлетнего мальчика.

Ребенок пересекал дорогу на велосипеде, не спешившись. Рядом шла мать ребенка. С травмами средней тяжести мальчик госпитализирован.

Шофера автобуса с начала 2022 года 14 раз штрафовали, в том числе за превышение скорости, пренебрежение сигналами, дорожными знаками и разметкой.