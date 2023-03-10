Стрелок напугал соседей в Гатчине

По информации ivbg.ru, 9 марта в полицию Гатчинского района доставили нетрезвого 46-летнего безработного жителя Гатчины.

По предварительным данным, из охолощенного пистолета Макарова он дважды выстрелил в воздух возле кирпичного пятиэтажного дома на улице Рощинской. Очевидцы позвонили в полицию.

У мужчины изъято оружие, две гильзы и 13 патронов, а сам он помещен в спецпримник. Решается вопрос об уголовном деле.