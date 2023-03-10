Стало известно, где на 10 марта зафиксирован 21 случай COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 21 человека.
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14.04.2022 2856
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Всеволожский район: Всеволожск (+1).
- Выборгский район: Победа (+3), Ильичёво (+1), Красносельское (+2), Клеверное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Веймарн (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Кировск (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Свирьстрой (+1).
- Лужский район: Торковичи (+1), Ям-Тесово (+1).
- Тихвинский район: Бор (+1).