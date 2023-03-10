На въезд в Россию из Грузии очередь

За последние сутки вдвое выросло число автомобилей, оформленных на грузинско-российской границе.

Как сообщает 10 марта Лента.ру со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление, на КПП «Верхний Ларс» к 10:00 по Москве в пятницу, 10 марта, было оформлено 1788 легковых автомобилей, выезжающих из Грузии в Россию. А днем ранее — 993.

Сообщается, что на данный момент очередей нет.

Активизация пересечения границы совпала с митингами протеста, проходящими в Тбилиси из-за законопроекта об иностранных агентах.

Фото: очередь перед КПП "Верхний Ларс / "РИА Новости

Ранее стало известно, что российские радиостанции заставят сообщать слушателям о статусе музыканта-иноагента.