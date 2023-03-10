Для перелетных птиц в Ленобласти «вьют» искусственные гнезда

Искусственные места гнездований для птиц уже готовят на территориях восьми особо охраняемых природных территориях Ленобласти

Основная задача программы, которая проводится на территориях областных ООПТ, сохранение ключевых орнитологических территорий региона. Специалисты дирекции ООПТ, при участии активистов экологического движения «Круг Жизни», строят три типа искусственных гнездовий: «дуплянки» для мелких птиц, «гоголятники» для уток-дуплогнездников, таких как гоголь, крохаль, луток и устанавливают платформы, где вьют гнезда крупные хищники – орел, сопа.

Работы по обустройству искусственных гнездовий проводятся в заказниках «Гладышевский», «Линдуловская роща», «Выборгский», «Раковые озера», «Дубравы у деревни Велькота», «Котельский», «Кургальский» и «Глебовское болото». Также при установке новых гнездовий специалисты обследуют старые дуплянки.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти на данный момент открыто 48 ООПТ, на их территориях оборудовано 39 экологических маршрутов. Всего же по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также на сайте представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.