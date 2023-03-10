Все эко-маршруты Ленобласти нанесут на интерактивную карту

В рамках проекта «Эко-Шеф» неравнодушным жителям региона предлагают взять шефство над экотропами.
Большой экологический спецпроект запускаю дирекция ООПТ Ленобласти и редакция «Комсомольской Правды». В рамках проекта «Комсомольская Правда» создаст интерактивную карту всех эко-маршрутов, на которой наглядно будут показаны точки начала и финиша маршрута, а также достопримечательности по пути маршрута. По клику на маршрут будет открываться описание и продолжительность маршрута, как добраться на транспорте, GPS координаты, правила поведения на тропе, логотип и наименование компании Эко-Шефа.
Также ответственным туристам и эко-волонтерам предлагают взять шефство над маршрутами – проводить небольшой, но регулярный ремонт, очистку от мусора рекреационных зон. Если вы готовы взять на себя такую роль, то необходимо обратиться в Дирекцию особо охраняемых природных территорий Ленобласти.
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти на данный момент открыто 48 ООПТ, на их территориях оборудовано 39 экологических маршрутов. Всего же по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также на сайте представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.