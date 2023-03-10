С понедельника попасть в Ленинградский зоопарк можно будет только по электронным билетам

С чем связано временное закрытие касс и как долго это продлится, сообщат позднее.

В Ленинградском зоопарке временно закроют кассы, билеты можно будет купить только онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Как передает портал 78.ru, с понедельника (13 марта) посетить зоопарк можно будет лишь по электронным билетам. Для прохода по льготе, обладатели таковой должны будут показать контролёру подтверждающие документы.

Фото: vk.com/spbzoopark

Ранее стало известно, что ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка поздравил с первым днем весны и днем кошек.