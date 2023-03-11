287 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 287 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 11 марта.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Заборье (+1).
  • Волосовский район: Бегуницы (+1), д. Сельцо (+1), Каськово (+1), Полобицы (+1), Молосковицы (+1), Сумск (+1), Загорицы (+1).
  • Волховский район: Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+39), Кудрово (+22), Янино-1 (+3), Разметелево (+2), пос. Щеглово (+6), Кузьмоловский (+3), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+6), Борисова Грива (+1), Романовка (+3), Бугры (+4), пгт. им. Свердлова (+2), Борисова Грива (+1), п. Углово (+1), д. Углово (+1), Рахья (+4), Спутник (+1), Родные просторы (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+11), Рощино (+8), Советский (+2), Светогорск (+12), Цвелодубово (+1), Тарасово (+1), Лесогорский (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Коммунар (+2), Белогорка (+1), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Малые Колпаны (+2).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Котлы (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+22), Будогощь (+3).
  • Кировский район: Назия (+2), Павлово (+1), Васильково (+1), Мга (+1).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+1), Лопухинка (+2), Лебяжье (+1).
  • Лужский район: Луга (+5), Волошово (+1), Серебрянский (+2), Ретюнь (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+12), Вознесенье (+1), Важины (+3), Красный Бор (+1), Гимрека (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+4).
  • Сланцевский район: Сланцы (+7), Выскатка (+2).
  • Тихвинский район: Тихвин (+34), Шугозеро (+4), Горка (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+2), Форносово (+3), Красный Бор (+1).
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