Суд отправил в колонию троих жителей Ленобласти, насмерть забивших петербургского киберспортсмена

Тосненский городской суд признал троих жителей Ленобласти виновными в убийстве 23-летнего петербургского киберспортсмена, сообщает пресс-служба следкома.

Напомним, киберспортсмена Алексея Малышева нашли в луже крови, без обуви и по пояс голым утром 17 октября 2021 года возле гаражей в Никольском. Молодого человека доставили в больницу, но он умер.

Перед происшествием он познакомился с троицей, они выпивали и в какой-то момент между участниками застолья вспыхнул конфликт. Фигуранты жестоко избило молодого человека, а после вывезли его к гаражам. Там у киберспортсмена забрали телефон, 30 тысяч рублей, наручные часы и кроссовки. Общая сумма ущерба составила более 167 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.