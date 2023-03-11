Ленобласть вошла в тройку лидеров по количеству туристических поездок в стране

Автор: Гузель Галимова
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Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок в 2022 году, сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок.

Лидером по итогам прошлого года стал Краснодарский край, куда было совершено более 20 млн путешествий. На втором месте – Московская область с 15,2 млн. В Петербург в 2022 году было совершено 8,1 млн путешествий.

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14.02.2023 258
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