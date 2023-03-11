В России в 2023 году запустят электронную визу и платежную карту для иностранных туристов

Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в России в 2023 году, рассказала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

Она отметила, что от приезда в Россию в настоящее время иностранных туристов сдерживает отсутствие платежных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка, но эта проблема сейчас решается.

«Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая «Карта туриста» будет работать. В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», — рассказала Шаршавицкая.