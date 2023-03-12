Подросток и пятилетняя девочка пострадали в ДТП в Репино

На Приморском шоссе в Репино 11 марта около 18:00 столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 42-летний мужчина на Skoda Karoq не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Ford Mondeo.

В результате столкновения в детскую городскую больницу им. Раухфуса доставлены два пассажира Ford Mondeo: 13-летний мальчик и пятилетняя девочка.

Установлено, что водитель Skoda Karoq за последний год к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Мужчину, управлявшего Ford Mondeo, дважды штрафовали за превышение скорости.