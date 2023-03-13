134 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 134 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 13 марта.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Сумино (+1).
- Волховский район: Медвежья Кара (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+16), Янино-1 (+5), пос. Щеглово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+3), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Павлово (+3), п. Углово (+1), Рахья (+2), массив Рахья (+1), Грибное (+1).
- Выборгский район: Победа (+1), Советский (+1), Гаврилово (+1), Семиозерье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2).
- Киришский район: Кириши (+13).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Алеховщина (+3), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Игокиничи (+1).
- Ломоносовский район: Лебяжье (+3).
- Лужский район: Дзержинского (+1), Торошковичи (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+10), Красный Бор (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Нарница (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+24), Бор (+4), Шугозеро (+1), Печнева (+1).
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07.03.2023 113