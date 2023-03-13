134 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 134 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 13 марта.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1) .

Волосовский район: Сумино (+1).

Волховский район: Медвежья Кара (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+16), Янино-1 (+5), пос. Щеглово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+3) , Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Павлово (+3), п. Углово (+1), Рахья (+2), массив Рахья (+1), Грибное (+1).

Выборгский район: Победа (+1), Советский (+1), Гаврилово (+1), Семиозерье (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2) .

Киришский район: Кириши (+13).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Алеховщина (+3), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Игокиничи (+1).

Ломоносовский район: Лебяжье (+3).

Лужский район: Дзержинского (+1), Торошковичи (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+10), Красный Бор (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5), Нарница (+1), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+24), Бор (+4), Шугозеро (+1), Печнева (+1).