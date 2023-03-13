Специалист рассказал петербуржцам о симптомах хронической усталости

Стало известно, как распознать синдром поствирусной астении, то есть, по сути, воспаление нервной ткани.

Автор методик восстановления работоспособности космонавтов и летного состава, разработчик практических инструментов лечения синдрома хронической усталости врач-психотерапевт Аркадий Кузнецов в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал, как самостоятельно понять, что у человека хроническая усталость.

Специалист рассказал, что синдром хронической усталости – синдром поствирусной астении, то есть, по сути, воспаление нервной ткани. Оно вызывается вирусами Эпштейна-Барр, Коксаки, герпеса человека 6-го типа. При этом симптомы болезни легко перепутать с иными патологическими состояниями.

В психиатрии состояние астении близко к эмоциональному истощению, которое может вызываться банальным нарушением режима труда и отдыха. Если человек на протяжении нескольких месяцев спит по 3-4 часа в сутки, то в итоге впадет в астеническое состояние.

По мимо прочего, важную роль в развитии этого синдрома играет дефицит витамина Д. Самостоятельно заподозрить у себя синдром хронической усталости просто: «все, что раньше восстанавливало, не восстанавливает». Если ни сон, ни отпуск не дают улучшения, то необходимо обратиться к врачу.

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