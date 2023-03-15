Слесаря из поселка имени Свердлова задержали за убийство женщины в 2022 году

В поселке имени Свердлова Всеволожского района задержали 60-летнего водителя-слесаря газовой компании. Следствие полагает, что в июле 2022 года он убил свою знакомую.

Тело 40-летней женщины нашли 23 июля 2022 года в частном доме в микрорайоне Малые Пороги. На трупе зафиксировали колото-резаную рану в области сердца и множество ушибов в области головы.

Было заведено уголовное дело об убийстве. Спустя полгода подозреваемый в совершении преступления был задержан. На момент подготовки публикации предполагаемый убийца помещен в изолятор.