Ленобласть поддержит племенное животноводство в 2023 году на 576,7 млн. рублей

Сумма субсидирования племенного животноводства на 2023 год увеличена на 5,3% по сравнению с 2022 годом
Глава Ленобласти Александр Дрозденко утвердил перечень животноводческих хозяйств, в который вошло 69 хозяйств, получающих субсидию на племенное поголовье. Сегодня 68% молочных предприятий региона носят статус племенных.
Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.