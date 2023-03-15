Ленобласть поддержит племенное животноводство в 2023 году на 576,7 млн. рублей

Сумма субсидирования племенного животноводства на 2023 год увеличена на 5,3% по сравнению с 2022 годом

Глава Ленобласти Александр Дрозденко утвердил перечень животноводческих хозяйств, в который вошло 69 хозяйств, получающих субсидию на племенное поголовье. Сегодня 68% молочных предприятий региона носят статус племенных.

«Ленинградская область занимает первое место в России по племенной работе. 72% молочных животных в хозяйствах региона носят статус племенных, при среднем показателе по России ― 12,5%. Племенная работа позволяет региону показывать самую высокую в России продуктивность коров ― 9 532 кг, занимать 9 место по объему производства молока и обеспечивать жителей области молочной продукцией на 121%», ― прокомментировал зампредседателя регионального правительства – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.