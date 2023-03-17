МЧС предупреждает об усилении ветра

Новый циклон нагонит в Петербург воздушные массы.

Погода в первый по-настоящему весенний выходной обещала быть приятной. Прогнозировалось, что солнце задержится в Петербурге еще на день. Однако приближение нового циклона обещает резкую смену погоды и усиление ветра. Об этом сообщает Мойка78.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти предупредили: завтра циклон пригонит в город ветер, порывы которого местами могут достичь 15 м/с.

На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица.

Ранее стало известно, что в Ленобласти проведут мониторинг паводковой обстановки.