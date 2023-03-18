Девятилетие со дня воссоединения Крыма с Россией отметят в Северной столице

В честь этой даты в городе зажгут Ростральные колонны.

В честь этого события в субботу, 18 марта, с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн, сообщили в городской администрации. Также в городе на Неве пройдет череда праздничных мероприятий, в том числе планируется развернуть российский триколор в 1,5 тыс. кв. метров. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Кроме того пройдет молодежная патриотическая акция. Она начнется в 15:00 на Стрелке Васильевского острова (Биржевая площадь).

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Зоя Черничная

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