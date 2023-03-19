Мужчина из леса сжег микроавтобус в Сертолово

Около полуночи 19 марта в экстренные службы сообщили о горящем автомобиле во дворах на улице Пограничной в городе Сертолово Всеволожского района.

Пламя охватило принадлежащий местному жителю микроавтобус Volkswagen Multivan 2019 года выпуска. Иномарка полностью выгорела. По предварительным данным, это работа поджигателя.

Очевидцы видели, как из ближайшего леса к микроавтобусу подбежал мужчина. Подергав дверные ручки, он облил транспорт жидкостью, после чего автомобиль загорелся. Предполагаемый поджигатель убежал обратно в лес.