Мужчина из леса сжег микроавтобус в Сертолово

Автор: Сергей Агутин
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Около полуночи 19 марта в экстренные службы сообщили о горящем автомобиле во дворах на улице Пограничной в городе Сертолово Всеволожского района.

Пламя охватило принадлежащий местному жителю микроавтобус Volkswagen Multivan 2019 года выпуска. Иномарка полностью выгорела. По предварительным данным, это работа поджигателя.

Очевидцы видели, как из ближайшего леса к микроавтобусу подбежал мужчина. Подергав дверные ручки, он облил транспорт жидкостью, после чего автомобиль загорелся. Предполагаемый поджигатель убежал обратно в лес.

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