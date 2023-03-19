Жителя Кудрово избил отпугивателем для собак в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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На улице Чудновского в Санкт-Петербурге полицейские остановили Chevrolet Niva под управлением 42-летнего местного жителя. Ранее на перекрестке рядом со станцией метро «Улица Дыбенко» у водителя произошел дорожный конфликт.

В конфликте пострадал 32-летний житель Кудрово. Во время выяснения отношений петербуржец ударил оппонента из Ленинградской области отпугивателем для собак в форме дубинки.

Во время досмотра у жителя Санкт-Петербурга также нашли газовый пистолет. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос об уголовном деле.

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17.11.2022 8607
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