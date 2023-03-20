По факту гибели школьника в Волосовском районе возбуждено уголовное дело

Десятилетнего мальчика насмерть придавило мешком на складе в деревне Ущевицы в Волосовском районе.

Десятилетний мальчик погиб на складе в Волосовском районе Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, ребенок с двумя сверстниками проник в здание зернохранилища племенного завода в деревне Ущевицы. Школьник проделал отверстие в мешке с зерном, которое начало высыпаться. Находившаяся выше массивная кладь рухнула на ребенка и придавила его.

По сообщениям газеты ТАСС, друзья третьеклассника поспешили рассказать о случившемся взрослым, однако спасти мальчика не удалось. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Известно, что погибший воспитывался в полной, благополучной семье и на учете не состоял.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Фото: Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко

Ранее стало известно, что прокуратура показала место, где школьника насмерть придавило мешком в Волосовском районе.