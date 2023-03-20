Мертвого риэлтора, мешки с наркотиками и противогазы нашли в Тосненском районе

Ночью 19 марта сотрудники полиции зашли на участок в Тосненском районе, где несколькими часами ранее обнаружили тело 30-летнего сотрудника агентства недвижимости из Санкт-Петербурга.
В расположенном рядом доме обнаружены 27 канистр с жидкостью, противогазы, химическая посуда, комбинезон для работы с реагентами и два мешка с порошком. По предварительным данным, это около 25 килограммов синтетических наркотиков.
Также найдены остатки наркотического вещества на блюдечке и свернутая тысячерублевая купюра. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об уголовном деле.
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26.12.2022 2884