Мертвого риэлтора, мешки с наркотиками и противогазы нашли в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Ночью 19 марта сотрудники полиции зашли на участок в Тосненском районе, где несколькими часами ранее обнаружили тело 30-летнего сотрудника агентства недвижимости из Санкт-Петербурга.

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Фото: telegram-канал Mash на Мойке

В расположенном рядом доме обнаружены 27 канистр с жидкостью, противогазы, химическая посуда, комбинезон для работы с реагентами и два мешка с порошком. По предварительным данным, это около 25 килограммов синтетических наркотиков.

Также найдены остатки наркотического вещества на блюдечке и свернутая тысячерублевая купюра. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об уголовном деле.

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