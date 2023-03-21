Населенные пункты Ленобласти, где на 21 марта выявлены 36 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 36 человек.
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19.03.2023 305
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+6), Романовка (+1), СНТ Бабино-2 (+1), пгт. им. Свердлова (+1), СНТ Юбилей (+1), Кальтино (+1).
- Выборгский район: Советский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Тайцы (+2), Вырица (+1), Мыза-Ивановка (+1).
- Кировский район: Сологубовка (+1).
- Ломоносовский район: Таменгонт (+1).
- Лужский район: Госткино (+1).
- Тосненский район: Заволжье (+1).