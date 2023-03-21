Гандболистки из Ленобласти заняли третье место в полуфинале всероссийских соревнований

Гандболистки из Ленинградской области успешно выступили в полуфинале турнира, заняли третье место, что позволило им пройти отбор в финал всероссийских соревнований. Об этом сообщает 47channel.ru.

Полуфинал всероссийских соревнований по гандболу среди девушек до 15 лет проходил в Астрахани. В состязаниях участвовали шесть команд из Астраханской, Ленинградской и Самарской областей, Москвы, Краснодарского края и Республики Башкортостан.

Финал всероссийских соревнований пройдет в Астрахани с 24 апреля по 4 мая.