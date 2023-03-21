Женщина попала в больницу после пожара на улице Костюшко в Петербурге

Горела обстановка комнаты на площади 20 кв. метров.

Женщину госпитализировали после пожара в квартире на Костюшко — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Горела обстановка в однокомнатной квартире на третьем этаже дома на улице Костюшко, 10, в Северной столице утром 21 марта.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 10:27, а ликвидировать его удалось к 11:35. Из 12-этажного здания эвакуировали 40 человек. Занимались тушением 20 спасателей с привлечением четырех единиц техники.

Ранее стало известно, что участника СВО забили до смерти возле клуба в Гатчине.