Стало известно, где на 22 марта зафиксированы 273 случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 273 человек.
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19.03.2023 375
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).
- Волховский район: Волхов (+5), Паша (+1), Новая Ладога (+1), Свирица (+1), Загубье (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+8), Кудрово (+8), Янино-1 (+2), Янино-2 (+1), Воейково (+1), Бугры (+1), Суоранда (+1), Павлово (+1), Рахья (+3), массив Рахья (+1), Малая Романовка (+1), СНТ Вирки-3 (+1).
- Выборгский район: Выборг (+13), Глебычево (+2), Гончарово (+2), Первомайское (+3), Рощино (+6), Светогорск (+12), Семиозерье (+2), Пруды (+1), Лесогорский (+3), Красная Долина (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Суйда (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+2), Терволово (+2), Коммунар (+1), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Выра (+1), Новосиверская (+1), Вяхтелево (+1), Мины (+1), Кобринское (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Усть-Луга (+1).
- Киришский район: Кириши (+46), Будогощь (+5), Тихорицы (+1), п. при ж/д Ирса (+1).
- Кировский район: Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Доможирово (+2).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Лебяжье (+2).
- Лужский район: Луга (+11), Осьмино (+1), Ретюнь (+2), Красные Горы (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+16), Зиновий Наволок (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+16), Саперное (+2), Севастьяново (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Шумилово (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+19), Загривье (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+11), Коськово (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+3), Никольское (+5), Федоровское (+3), Форносово (+1), Красный Бор (+1), Аннолово (+2).