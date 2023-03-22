Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил итоги работы МВД в 2022 году

В Ленобласти на треть возросло число раскрытых преступлений в отношении детей.

ЛенТВ24 связался с экспертом по безопасности и то рассказал, как обстоят дела с раскрываемостью в Ленинградской области.

В 2022 году удалось раскрыть более 200 преступлений сексуальной направленности, совершенных в отношении детей (статистика по Ленобласти).

«Это очень сложная сфера, где все зависит от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Такого рода преступления отличает высокий уровень латентности. Многие из них сегодня совершаются с использованием мессенджеров и социальных сетей, что может значительно осложнить расследования. Но в Петербурге и Ленинградской области профильные подразделения с честью справляются с новыми вызовами», — сообщает эксперт.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали мужчину за изнасилование девочки 26 лет назад.