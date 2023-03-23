РУДН вернули имя Патриса Лумумбы

Российский университет дружбы народов снова получил имя первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Я знаю, что буквально пару часов назад был подписан приказ Минобрнауки о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы университету международному. Я считаю, что это справедливо», – сказал Михаил Мишустин

Университет дружбы народов был основан 5 февраля 1960 года решением Правительства СССР, 22 февраля 1961 года университету было присвоено имя Патриса Лумумбы – одного из символов борьбы народов Африки за независимость. Решением Правительства России 5 февраля 1992 года университет переименован в Российский университет дружбы народов.