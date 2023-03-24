Населенные пункты Ленобласти, где на 24 марта выявлены 322 новых заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 322 человек.
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19.03.2023 474
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1), Самойлово (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+28), Кудрово (+6), Янино-1 (+2), Янино-2 (+2), Щеглово (+3), Сертолово (+23), Осельки (+1), пгт. им. Морозова (+2), Ковалево (+1), Старая (+3), Борисова Грива (+2), Новая пустошь (+1), Романовка (+4), Бугры (+5), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Углово (+2), Корнево (+1), Рахья (+2), Манушкино (+1), Тавры (+1), Большие Пороги (+1), ДНП Аэродром (+1).
- Выборгский район: Выборг (+15), Перово (+2), Победа (+3), Первомайское (3), Рощино (+3), Советский (+2), Светогорск (+6), Зеркальный (+1), Ильичёво (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+17), Кобралово (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+3), Коммунар (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+2), Сусанино (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Ивангород (+3).
- Кировский район: Кировск (+1), Назия (+3), Карловка (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+1), Янега (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+4), Новогорелово (+2), Горбунки (+1), Гора-Валдай (+1), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Разбегаево (+1), Форт Красная Горка (+1).
- Лужский район: Луга (+9), Торковичи (+1), Ям-Тесово (+1), Заозерье (Дзержинское сельское поселение), (+1), Волошово (+1), Ретюнь (+2), Межозёрный (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+30), Вознесенье (+3), Важины (+9).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+15), Овсище (+2), Монастырёк (+1), Черновское (+1), Сижно (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+27), Шугозеро (+2), Цвылёво (+2)
- Тосненский район: Тосно (+1), Федоровское (+3), Рябово (+1), Ушаки (+1).