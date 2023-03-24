Бренд Jacobs может исчезнуть с кофейных этикеток

Отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.

Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peets может отказаться от использования бренда Jacobs, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, при этом подчеркивая, что окончательного решения пока нет.

Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» расположен в Ленинградской области, выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» составила 35,11 млрд руб., показав рост в 13%, чистая прибыль достигла 5,96 млрд руб.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что отказ от зонтичного бренда вряд ли снизит узнаваемость продукции JDE, зато позволит компании продолжать развитие местного бизнеса, снизив сопутствующие риски для головного офиса.

Фото: www.globallookpress.com

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