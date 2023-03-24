Петербуржцы в преддверии отпусков стремятся привести себя в порядок

Средний чек в салонах красоты с января 2023 года вырос на 10 %. Поднялось и число покупок в бьюти-сфере на 4 %. Об этом «Невским Новостям» рассказали аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

При этом средний чек на 15 марта составляет 3820 рублей, что на 5 % выше, чем в начале года. Вырос и чек в салонах красоты – 1 420 рублей. Данная сумма на 10 % больше в сравнении с январем. Число покупок в бьюти сфере поднялось на 4 %.

Эксперты отмечают, что весной 2023 года заметно восстановление спроса на категории, связанные с красотой, релакс- и ЗОЖ-услугами. Потребитель стремится дисциплинировать себя, привести в порядок к отпускному сезону.

«В том числе происходит распределение бюджетов в направлениях, связанных со здоровьем, как альтернатива заграничным поездкам и другим статьям расходов, которые стали нецелесообразны», – отметили эксперты