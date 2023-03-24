К 5 годам тюрьмы приговорили мобилизованного, покинувшего часть в Ленобласти

Он сбежал без «стечения тяжелых обстоятельств».

Военный суд вынес приговор мобилизованному, самовольно покинувшему часть в Ленинградской области. Мужчина уехал домой — сообщает 47news.

Суд установил, что мужчина без стечения тяжелых обстоятельств самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в Ленинградской области, и отправился домой в Республику Коми.

Мобилизованному назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что власти Ленобласти решили отменить сверку данных.