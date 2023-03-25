У парикмахера из Отрадного угнали иномарку за 1,7 млн рублей

В полицию Кировского района 23 марта обратилась 45-летняя парикмахер из Отрадного. Она обнаружила пропажу белого Hyundai Solaris, который был припаркован возле дома на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, автомобиль угнали еще 8 марта. Иномарку 2022 года выпуска хозяйка оценила примерно в 1,7 млн рублей.

Известно, что Hyundai Solaris, был застрахован по КАСКО. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос об уголовном деле.