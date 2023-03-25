Горный университет Петербурга вошел в топ-3 лучших профильных вузов мира

Санкт-Петербургский горный университет вошел в топ-3 лучших вузов мира по направлению «Добыча полезных ископаемых и горная промышленность», а также в топ-100 по направлению «Нефтегазовый инжиниринг».
Рейтинг составила британская компания Quacquarelli Symonds. Всего в перечне учитывается около 3000 образовательных учреждений из 161 страны.
В основу рейтинга легли показатели репутации академического сообщества и сообщества работодателей, результаты публикационной активности и индекс Хирша.
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