В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о махинациях с земельными участками

В хищении госсобственности на территории Всеволожского района, обвиняют четырех человек.

Одним из подозреваемых по делу о хищении земельных участков во Всеволожском районе Ленобласти оказался бывший глава администрации Бугровского сельского поселения.

По информации 47channel, организованная группа действовала в период с 2014-го по 2020 год. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что для совершения преступления обвиняемые изготавливали поддельные постановления от имени главы Бугровского поселения о передаче земельных участков в собственность граждан. Юристы предоставляли эти документы в регистрирующие органы, и право собственности на землю переходило подставным лицам. В дальнейшем участки продавали добросовестным покупателям.

За все время было отчуждено 28 земельных участков общей стоимостью 133 миллиона рублей.

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