В Смольном помоют окна за 2,5 миллиона рублей

Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Мытье окон Смольного обойдется городскому бюджету в более чем 2,5 млн рублей — сообщают Невские Новости.

Администрация Северной столицы ищет подрядчика, который займется этой не простой работой. На сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок появились два тендера.

В одном из них говорится, что за услугу готовы заплатить 2 млн 464 тыс. 495 рублей. Заказчиком выступает администрация губернатора Санкт-Петербурга.

Почти полгода ежемесячно из городского бюджета будет уходить порядка 400 тыс. рублей.

Еще один тендер также касается чистоты в здании Смольного. Администрация ищет подрядчика для мытья остекленной галереи. Правительство готово заплатить 225 тыс. 489 рублей.

Ранее стало известно, что с октября 2022 года с улиц и дорог Ленобласти убрано 42 миллиона кубометров снега.